Franske skådespelaren Michel Bouquet är död

Michel Bouquet spelade huvudrollen i Eugene Ionescos absurda drama "Kungen dör" inte mindre än 800 gånger och gjorde ett ikoniskt framträdande i "Den girige" av Moliere, men trots sin kärlek till scenen gjorde Michel Bouquet även ett stort avtryck på vita duken.

Han vann pris för bästa skådespelare vid César (Frankrikes motsvarighet till Oscarsgalan) för sitt oförglömliga porträtt av den förre presidenten François Mitterrand i filmen "The Last Mitterrand" från 2005. Samma pris fick han 2001 för filmen "How I killed my father", där han spelade mot Juliette Binoche.

I sina yngre år medverkade han i flera klassiker från 1960-talets nya filmvåg, inklusive Chabrols "Mannen – hustrun – älskaren" och Truffauts "Bruden bar svart" samt "Sirenen från Mississippi".

Michel Bouquet bidrog till att göra flera samtida utländska författare som Storbritanniens Harold Pinter och Irlands Samuel Beckett populära i Frankrike.

När Bouquets bortgång blivit känd skrev president Emmanuel Macron på Twitter att det är "ett heligt monster som just har lämnat oss" och att Michel Bouquet under sju decennier "visade människan i alla sina motsägelser med en intensitet som brände tiljorna och sprängde duken".