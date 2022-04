Scorsese bjuder på filmvisningar av klassiker

Först ut är "I know where I'm going" från 1945, av regissören Michael Powell. Filmen kommer att vara tillgänglig i 24 timmar från 9 maj. Andra klassiker som Scorsese bjuder in till är bland andra Fellinis "La Strada", indiska "Kummatty", "Moulin Rouge" från 1952, "Sambizanga" av Sarah Maldoror och "One-Eyed Jacks" i regi av Marlon Brando.

— Vi ser fram emot att göra vackra restaureringar av filmer tillgängliga för en bred publik, säger Scorsese.

The Film Foundation har hittills varit med och restaurerat fler än 925 filmer.