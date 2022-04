Tiktok ökar brittisk bokförsäljning

Det är främst i kategorin "unga vuxna" som man har noterat ökningen – fyra av fem av förra årets bästsäljande böcker i den kategorin hade lyfts fram med hashtaggen Booktok på Tiktok – bland annat "They both die at the end" av Adam Silvera.

— Det påverkar antalet sålda böcker, men också vad som säljs. Under pandemin såg vi att allt fler köpte böcker från backlisten – böcker som har publicerats för en tid sedan, säger förläggarföreningens vd Stephen Lotinga till BBC.

Försäljningen av böcker i Storbritannien ökade 2021 med 7 procent till 2,7 miljarder pund, (cirka 33,2 miljoner kronor), visar rapporten.