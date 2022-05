"Star wars" sammanfattas i legoform

Fakta: En mängd spel Legospelen är en försäljningsmässig framgång med drygt 215 miljoner spel sålda världen över, exklusive mobilspel, innan det senaste "Lego Star wars: The Skywalker saga" släpptes den 5 april. Det senaste spelet är dessutom det snabbast säljande Legospelet hittills med 3,2 miljoner exemplar de första två veckorna, till relativt fina recensioner (PS5-versionen har 83 av 100 på sajten Metacritic). TT Games första spel inom Lego var "Lego star wars: The video game" från 2005. Spelet byggdes på episod I–III, året därpå släpptes en uppföljare baserad på episod IV–VI. 2011 släpptes det tredje spelet, baserat på den animerade serien samt episod II. 2016 släpptes ett spel baserat på episod VII. Det ursprungliga "Lego star wars: The video game" är fortfarande ett av de mest sålda Lego-spelen, och blev startskottet för de legospel som har släppts sedan dess. "Lego Star wars: The Skywalker saga" går att spela på PC, Playstation 4/5, Switch, Xbox One/Series X/S.

Egentligen är upplägget ganska konstigt till att börja med. Det är inte bara ett spel som bygger på "Star wars", utan på legovarianterna av serien.

TT Games, den brittiska utvecklaren som de senaste decennierna har skapat en mängd legospel, har dessutom redan gjort flera i "Star wars" universum.

350 figurer är spelbara. För att lösa en del uppgifter behöver spelaren ha en viss sort. Pressbild.

Tom Coleman, huvudansvarig för spelets modeller, säger i en mejlintervju att det som är bekant är den speciella humorn, och en del blinkningar och referenser till tidigare spel i serien.

Men det rör sig om "en helt ny upplevelse byggd från grunden i en ny motor", skriver han.

Varje film representeras av ett antal banor – en del relativt stora och öppna, några där det går att åka markfordon, andra där spelaren tar kontrollen över Millenniefalken eller X-vingen. Flera hundra legofigurer är spelbara, och det finns också uppgraderingsträd för att förbättra olika figurklasser.

Digitala legobitar

Spelets skepp är alla helt byggda av digitala legobitar. Pressbild.

Alla skepp – inklusive alliansens enorma stjärnkryssare Home One, First Orders belägringsslagskepp The Fulminatrix och Leias flaggskepp The Raddus – är gjorda helt i legobitar, både interiört och exteriört.

"Vi har digitala versioner av varenda legobit i vår 3D-programvara. Vi använder sedan dessa bitar för att bygga alla föremål du ser i spelet. Spelet innehåller både officiella legobyggsatser, och egentillverkade skapelser designade av våra egna legomodelldesigners", förklarar Coleman.

Pandemi och övertid

Har man sett filmerna känner man igen sig i spelet, även om handlingen fått sig en humoristisk legotvist.

Skapandet av spelet innebar att gränserna pressats "mer än vi någonsin kunnat föreställa oss", enligt Tom Coleman.

"Det är med råge vårt mest ambitiösa projekt vi åtagit oss, 9 filmer och 20 navvärldar innebär ett väldigt komplext och komplicerat spel", skriver han.

Helt smärtfritt har det heller inte varit. Spelet har försenats flera gånger, och spelsajten Polygon har rapporterat om omfattande övertid och att många slutat, samt en del internt missnöje kring olika beslut. Till det kan pandemin adderas.

Men spelet har tagits relativt väl emot, både av recensenter och försäljningsmässigt.

"Det här sättet att arbeta innebar flera utmaningar och att särskilda processer och procedurer som vi använt på kontoret fått anpassas, men med de utmaningarna kom innovativa lösningar, bland annat kring kommunikationen", skriver Coleman.