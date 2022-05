"Masked Singer" kan bli global tävling

"One world, one masked singer" är titeln på den internationella versionen av programmet som just nu befinner sig i planeringsstadiet.

Producenten Craig Plestis, som äger rättigheterna tillsammans med MBC America, säger att projektet har varit en dröm sedan han började förstå att "Masked singer" skulle bli ett globalt fenomen efter framgångarna i USA.

— Det finns nu i mer än 56 länder och jag ser fram emot att samla delegater från var och en av dem i helt nya kostymer till en episk tävlingsserie som sänds över hela planeten, säger han till Variety.

"Masked singer" hade premiär i Sydkorea 2015 och har sedan dess gjort succé världen över. I USA har programmet har varit en stor framgång för tv-kanalen Fox och i bland annat Belgien, Nederländerna, Tyskland och Spanien har showen vunnit priser som bästa underhållningsprogram.

I Sverige var "Masked singer" TV4:s mest sedda program förra året och vann Kristallen som årets underhållningsprogram.