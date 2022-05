Meg Ryan gör romcom-comeback

Ryan ska både regissera och spela huvudroll i den kommande filmen "What happens later", rapporterar amerikansk branschmedia. Och i ett inlägg på Instagram har hon lagt upp en affisch för filmen tillsammans kommentaren "Nu kör vi!".

David Duchovny ("Arkiv X", "Californication") spelar den andra huvudrollen.

Enligt Variety påbörjas inspelningen senare i år och man räknar med premiär nästa år.

Filmen uppges handla om ett tidigare par som blir insnöade på en flygplats tillsammans.

Meg Ryan slog igenom stort med "När Harry mötte Sally", 1989 och medverkade efter det i en rad romantiska komedier – "Sömnlös i Seattle", "Du har mail", "When a man loves a woman" för att nämna några.