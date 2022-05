"Trappmordet" skildras i ny tv-serie

Ålder: 38 år.

Bor: I New York.

Familj: Hustrun Sofia, ett barn.

Yrke: Regissör.

Tidigare filmer/tv-serier: "Christine", "The punisher", "The sinner", "The devil all the time".

Aktuell: Med "The staircase" som börjar visas på HBO Max den 5 maj.