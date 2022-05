Stradivarius kan klubbas för rekordbelopp

Fiolen, som kallas "da Vinci, ex-Seidel", tillhörde tidigare den kände violinisten Toscha Seidel, som bland annat spelade på den under inspelningarna av musiken till filmer som Alfred Hitchcocks "Intermezzo" och "Trollkarlen från Oz".

Bland annat hörs Seidels stråkar på de klassiska örhängena "Over the rainbow" och "Follow the yellow brick road" från filmklassikern från 1939 med Judy Garland.

Av de fioler som den italienske fiolmakaren Antonio Stradivari skapade under slutet av 1600-talet och vid 1700-talets början finns bara runt 600 kvar runt om i världen. 2011 klubbades en fiol för den nuvarande rekordsumman16 miljoner dollar.