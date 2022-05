Andrej Kurkov: "Mitt språk tillhör inte Putin"

Utan insikter om ukrainsk historia är det svårt att ta till sig även den ukrainska skönlitteraturen enligt Andrej Kurkov som rekommenderar tre fackböcker:

1. "Röd hungersnöd: Stalins krig mot Ukraina" av Anne Applebaum

2. "Den blodiga jorden" av Timothy Snyder

3. "The gates of Europe: A history of Ukraine" av Serhij Plokhy

Två bra samtida ukrainska romaner, enligt Andrej Kurkov:

1. "Tango of death" av Yuri Vynnychuk

2. "Sweet Darusya: A tale of two villages" av Maria Matios