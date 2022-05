Cattrall inte tillfrågad om nya SATC-serien

Kim Cattrall spelade Samantha Jones i originalserien och i de två uppföljande filmerna av "Sex and the city". Men inför den tredje filmen talades det om ovänskap med huvudrollsinnehavaren Sarah Jessica Parker.

— Jag var tydlig när det talades om en tredje film att jag inte var intresserad. Så jag fick veta att det skulle bli en ny serie på samma sätt som alla andra – via sociala medier, säger hon i en interjvu med Variety.

I "And just like that", som hade premiär på HBO Max i december, förklaras hennes rollfigurs frånvaro med att Samantha har flyttat till London.

Kim Cattrall berättar i intervjun att hon inte kände att manuset till den tredje filmen, som nu ligger till grund för "And just like that", höll måttet. Bland annat skulle Samantha ha fått så kallade "dickpics" från Mirandas i serien 14-årige son Brady.

Hon antyder också att hon egentligen inte var förtjust i tanken på att fortsätta efter att serien slutade sändas 2004.

— Kan du föreställa dig att återgå till ett jobb du hade för 25 år sedan? Allt måste utvecklas, annars dör det. Jag kände att när serien avslutades så var det smart. Sedan kom en film. Och en till, säger hon.