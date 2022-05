"Kan locka fram det värsta ur varandra"

Sahara Hotnights grundades 1992 i Robertsfors, och består av Johanna Asplund, Jennie Asplund, Maria Andersson och Josephine Forsman.

1997 släppte de sin första ep, "Suits anyone fine". Två år senare kom debutalbumet "C'mon let's pretend".

Sedan dess har gruppen släppt fem skivor, "Jennie bomb" 2001 "Kiss & tell" 2004, "What if leaving is a loving thing" 2007, coveralbumet "Sparks" 2009 och "Sahara Hotlights" 2011.

Efter splittringen 2011 gick de olika vägar. Jennie Asplund jobbar inom inredningsbranschen i Skåne, systern Johanna är projektledare för tv-program, Josephine Forsman är programchef för en internationell musikskola i Los Angeles och Maria Andersson har bland annat gjort musik till teater och konstutställningar, och släppt ett soloalbum.

Nu är de aktuella med albumet "Love in times of low expectations", som släpps den 6 maj.