Chappelle "vägrar" låta attacken förstöra

Dave Chappelle blev attackerad under en show. Arkivbild. Foto: TT

Den amerikanske ståuppkomikern Dave Chappelle attackerades under ett framträdande på festivalen "Netflix is a joke" i Los Angeles under tisdagen – och i ett första uttalande säger representanter för komikern nu att han "vägrar" låta händelsen överskugga den magiska kvällen, skriver Deadline.