Raimi kan göra ny "Darkman"

Gillade du superhjältefilmen "Darkman" när den kom på 90-talet? Grattis – nu verkar en uppföljare vara på gång. Regissören Sam Raimi, som just nu är ute på pressturné för en annan superhjältefilm: "Doctor Strange in the multiverse of madness, säger att uppföljaren filmbolaget Universal vill göra en ny "Darkman":

— Det finns en producent kopplad till projektet, men så mycket mer vet jag inte eftersom jag har varit så upptagen med den här filmen. Men jag tycker att det är coolt, säger han till The Wrap. "Darkman" hade premiär 1990 med bland andra Liam Neeson och Frances McDonald i rollerna. Raimi säger till The Wrap att Neeson gärna får göra comeback i uppföljaren: — Jag vet inte om han vill, men det skulle vara fantastiskt.