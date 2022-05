Girl in Red ställer in Europaturné

"Den här turnén sköts upp på grund av covid och eftersom jag vet hur mycket ni har längtat efter att se mig så är detta ett otroligt svårt beslut att fatta. Jag kan inte nog understryka hur mycket det krossar mitt hjärta", säger hon i ett uttalande som NME har tagit del av.

Girl in Red är bokad att spela på Way Out West i Göteborg den 13 augusti, men det är inte känt om den spelningen påverkas.

Girl in Red, vars riktiga namn är Marie Ulven Ringheim, slog igenom stort 2018 med singeln "I wanna be your girlfriend". Debutalbumet "If I could make it go quiet" kom i fjol.