Viola Davis får filmpris i Cannes

Enligt motiveringen får hon priset både för sina rollprestationer och sitt engagemang för kvinnors och minoriteters rättigheter, skriver arrangörerna och kallar henne "en av de mest inflytelserika amerikanska skådespelerskorna och producenterna i sin tid".

"Hennes talang, hårda arbete, val av roller och sättet hon tolkar dem på har gett henne det allra högsta erkännandet i filmbranschen", skriver de och noterar att Davies är en av få Hollywoodstjärnor som har vunnit en Golden Globe, en Bafta, fyra SAG Awards och vad Hollywood kallar Triple crown of acting: två Tony awards, en Oscar och en Emmy, för sina roller i pjäsen "King Hedley II", i filmen "Fences" och i tv-serien "How to get away with murder".

Davis syns just nu som den före detta presidentfrun Michelle Obama i tv-serien "The first lady". Hon publicerade nyligen sin självbiografi "Finding me", som hon skrev under pandeminedstängningen och som skildrar hennes barndom i en fattig miljö i South Carolina.

Som en engagerad aktivist har Davis upprepade gånger påtalat den uppenbara bristen på mångfald i filmbranschen, vilket enligt Cannesfestivalen "fortfarande är ett mycket stort hinder för jämställdhet".

Tidigare mottagare av priset är Jane Fonda 2015, Geena Davis och Susan Sarandon 2016, Isabelle Huppert 2017, Patty Jenkins 2018, Gong Li 2019 och Salma Hayek 2021.

Filmfestivalen i Cannes inleds den 17 maj.