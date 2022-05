Kritik mot att Monroes klänning lånades ut

Klädälskare världen över blev förskräckta när de insåg att Kim Kardashian vid årets MET-gala faktiskt bar samma klänning som Marilyn Monroe en gång burit. När det senare dök upp bilder på hur assistenter drar i klänningen för att Kardashian ska få den på sig var det fler som rasade. Det finns också bilder som tyder på att klänningen fått revor och tappat strasstenar.

Marilyn Monroe bar den ikoniska klänningen när hon sjöng "Happy birthday" för John F Kennedy den 19 maj 1962. Den har kallats "världens dyraste klänning" och tillhör sedan 2016 Ripley’s Believe It or Not Museum som betalade 4,8 miljoner dollar för den.

Nu kritiserar Unesco-organet International Council of Museums (ICOM) utlåningen.

"Historiska plagg ska inte bäras av någon, offentlig eller privat person", skriver ICOM i ett uttalande.

ICOM har riktlinjer för historiska plagg, som slår fast att plaggen ska hanteras så lite som möjligt och inte rengöras av någon annan än en utbildad konservator. De som hanterar plaggen ska bära bomullsvantar och får inte ha parfym, hudprodukter eller smink. Starkt ljus och fotoblixtar ska undvikas.

Alla museer är inte anslutna till ICOM, men "även om klänningen tillhör en privat samling, måste arvet sägas tillhöra mänskligheten oavsett vilken institution som har ansvaret för den", skriver Unesco-organet.

"De är artefakter från den tidens materiella kultur och måste bevaras för kommande generationer."