Försvunnen Picasso kan finnas hos Imelda Marcos

Bilder på den nyvalde presidenten under ett besök hemma hos sin mamma visar hur hon har Picassos "Femme Couche VI" – eller möjligen en kopia av densamma – hängande ovanför soffan, skriver T he Guardian. Marcos Juniors presstalesperson Vic Rodriguez valde att inte svara när han fick frågor om målningens äkthet under en presskonferens.

Presidentparet Ferdinand och Imelda Marcos uppskattas ha plundrat statskassan på stora summor under sin tid. Den aktuella Picassomålningen skulle ha tagits i beslag av den filippinska regeringen 2014, men den tidigare valkommissionären Andres Bautista, har uppgett för vinnaren av Nobels fredspris, journalisten Maria Ressa, att han tror att den målningen som beslagtogs då var falsk.