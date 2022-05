Vårsalongens "greatest hits" på Liljevalchs

Sedan starten 1921 har det anordnats 77 vårsalonger i Liljevalchs lokaler. Salongen försvann några år under 1920-talet, ställdes in under andra världskriget, bojkottades vissa år på 1970-talet och ställdes under några år på 1980-talet in på grund av att Liljevalchs renoverades.

Varje år skickar tusentals svenska konstnärer, kända som okända, in verk till Vårsalongen. En jury vars medlemmar varje år byts ut väljer sedan ut de verk som visas på utställningen. Samtliga verk på en vårsalong är till salu. Vårsalongen pågår vanligtvis februari–april.

"Vårsalongen 100 år" samlar 250 verk av konstnärer som någon gång har deltagit i Vårsalongen. Bland de medverkande konstnärerna finns bland andra Bror Hjorth, Einar Jolin, Vera Nilsson, Lena Cronqvist och Lars Lerin. Utställningen, som skulle ha ägt rum sommaren 2021, öppnar den 20 maj och pågår fram till och med den 21 augusti.