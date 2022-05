Stora förväntningar på amerikanska "Ove"

Fakta: A man called Otto Baseras på: Fredrik Backmans roman från 2012. I rollerna: Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller och Manuel Garcia-Rulfo med flera. Manus: David Magee ("Berättelsen om Pi"). Regi: Marc Forster ("Quantum of solace"). Produceras av: SF Studios med Fredrik Wikström Nicastro som svensk producent ihop med Rita Wilson, Tom Hanks och Gary Goetzman. Premiär: 25 december i USA, i resten av världen efter nyår.

Inspelningen av "A man called Otto", den amerikanska versionen av Fredrik Backmans "En man som heter Ove", startade i Pittsburgh i Pennsylvania i februari och är precis avslutad.

Att huvudpersonen har bytt namn var skådespelaren Tom Hanks idé, berättar Fredrik Wikström Nicastro.

— Det var inte självklart att byta namnet på karaktären eftersom boken har en sådan stor fanbase i hela världen. Men det blev rätt beslut till slut.

Ovanlig situation

Att det ens går att nämna Tom Hanks och en svensk filmproducent i samma mening beror på att projektet att skapa en amerikansk version av filmen, efter Hannes Holms och SF Studios Oscarsnominerade svenska version, till slut blev just – svenskt.

— Efter Oscarsäventyret blev boken en hit på New York Times bästsäljarlista och vi fick möjlighet att träffa massor av bolag som ville göra den amerikanska filmen. Men vi kände att vi själva ville ta chansen och behålla den finansiella och kreativa kontrollen, säger Fredrik Wikström Nicastro.

Det är en ovanlig situation och en enorm satsning från SF Studios sida. Det anrika svenska filmbolaget presenterade redan för tre år sedan i Cannes en vision för hur man skulle slå sig in på den amerikanska marknaden.

Ett projekt som redan blivit av är thrillern "Horizon line" med bland andra Allison Williams ("Get out", "Girls") i regi av Mikael Marcimain.

Ove gånger tre presenteras av filmproducenten Fredrik Wikström Nicastro i Cannes.

Den här gången spänner man bågen rejält. Fredrik Wikström Nicastro säger att budgeten inte är offentliggjord men jämför med filmatiseringarna av Jan Guillous "Arn" (den första filmen kostade 210 miljoner svenska kronor), som länge ansetts vara de dyraste svenska filmerna som producerats.

— Även om man slår ihop båda "Arn"-filmerna så är det här större.

Rekordförsäljning

Men han sover ändå gott om nätterna.

I februari såldes filmen till Sony efter en budgivning med flera företag. Sony fick hosta upp rekordsumman en halv miljard kronor för filmen.

— Så vi har hämtat hem risken redan.

TT: Lite press kanske det finns ändå?

— Självklart, det är en jättepress när man siktar så här högt. "We can't fuck this up", haha. Men den här historien är stark och jag har gott självförtroende.

"A man called Otto" är omgjord för att passa i en amerikansk kontext. Rollen som Bahar Pars spelade i den svenska filmen görs av mexikanska Mariana Treviño, för att bättre spegla immigrationen till USA.

— Vi har också bara amerikaner bakom kameran och och vi har jobbat med deras fackföreningar och seder och har anpassat oss helt till den världen, säger Fredrik Wikström Nicastro.

Mot Oscars

Filmen släpps på biografer av Sony den 25 december i USA. Samtidigt är det premiär för James Camerons "Avatar 2" men det oroar inte den svenske producenten.

— När den första "Avatar" hade premiär gick vi upp med "Snabba cash" och det gick ju bra. Så jag tänker att det nog ska funka den här gången också.

TT: Siktar ni mot Oscarsgalan den här gången också?

— Ja men det gör vi. Och när "Coda", som också är en varm familjefilm med känslor och humor, vann nu senast så har vi gott hopp.