Blandat betyg för Östlunds nya film

För fem år sedan belönades Östlund med en Guldpalm för "The square". Och direkt efter premiären jämförs hans nya film "Triangle of sadness" med föregångaren.

”Grejen med Östlund är att han får dig att skratta, men han får dig också att tänka. Det finns en noggrann precision i hur han konstruerar scener – ett slags plågsamt obehag, förstärkt av obekväma tystnader eller en ovälkommen fluga som surrar mellan rollfigurer som kämpar för att kommunicera. Först 'The square', sedan 'Triangle of sadness”' Oavsett vilken ämne han tar sig an, kommer vi att se världen annorlunda”, skriver amerikanska Variety.

Filmen handlar om supermodellerna, tillika paret, Carl och Yaya som bjuds in till en lyxkryssning för de superrika. När yachten sjunker och passagerarna blir strandsatta på en öde ö börjar kampen för överlevnad, en kamp som i sin tur vänder upp och ner på hierarkin.

Men alla imponeras inte lika mycket av de rika och vackra karaktärerna. The Guardian skriver att tittaren blir fast med gamla och trötta satirer som jämförs med mr Creosote i Monty Pythons "Meningen med livet". Den brittiska tidningen anser att filmen är ytterligare en i mängden som är "inriktad på att berätta vad man redan vet”.

Inte heller The Hollywood Reporter tycker att humorn når hela vägen fram.

”Publiken roas av Carls sluga humor och hans fru Yaya som gradvis vaknar upp ur sin influerarbubbla. Men bortom paret blir filmen mer tröttsam, vilket bevisar att man inte kan göra satir av ytlighet med ytlighet”, skriver den amerikanska branschtidningen.