Musikalisk tripp in i Bowies huvud

Ålder: 53 år.

Familj: Hustrun Debra Eisenstadt, tre barn.

Bor: I Los Angeles.

Yrke: Regissör.

Tidigare filmer i urval: "The kid stays in the picture", "Crossfire hurricane", "Cobain: Montage of heck", "Jane".

Aktuell: Med "Moonage daydream" som har världspremiär I Cannes.