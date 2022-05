Justin Timberlake sÃ¤ljer sin lÃ¥tkatalog

Det är brittiska Hipgnosis som har köpt låtkatalogen vilken också innehåller hitlåtar som "What goes around... comes around", "My love" och "Can't stop the feeling".

Bland de artister som tidigare har sålt sina låtkataloger märks Bruce Springsteen, Paul Simon, Bob Dylan, John Legend, Tina Turner, Neil Young och Shakira.

I en uppmärksammad affär gav sig Björn Ulvaeus bolag Pophouse in i matchen häromsistens och köpte Swedish House Mafias katalog.

— Det finns otroligt många låtar som inte spelas så mycket som de borde, och vi tror att det finns en historia att berätta kring Swedish House Mafia, sade bolagets vd Per Sund till TT.