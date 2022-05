A-ha tvingas ställa in efter röstproblem

Det var de planerade spelningarna i London och Birmingham, på fredag och lördag, som har ställts in.

"Bandet är otroligt besviket över att vi måste ställa in fler konserter i Storbritannien, vårt andra hem, på grund av fortsatt sjukdom", skriver bandet på Twitter enligt VG.

A-ha har tidigare ställt in konserter i Oslo, Bournemouth och Liverpool på grund av samma anledning.

Att ha problem med rösten är klart försvårande för falsettkungen Harket, med tanke på att han som sångare i A-ha behöver klättra nästan tre oktaver i refrängen till bandets stora hit "Take on me" från mitten av 1980-talet.