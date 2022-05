Duran Duran vill vara betydelsefulla

Bildades i Birmingham 1978 av John Taylor och Nick Rhodes. Namnet fick de från en rollfigur i den kitschiga sci-fi-filmen "Barbarella". Så småningom anslöt även Simon Le Bon, Roger Taylor och Andy Taylor. Den sistnämnde är inte längre med.

Var i början en del av tidens nyromantiska våg av syntband i Storbritannien, men blev snart en av 80-talets största grupper på båda sidor av Atlanten. Har gjort hitlåtar som "Girls on film", "Hungry like the wolf" och "The wild boys".

Aktuella med 40-årsjubileet av albumet "Rio". Släppte sitt 15:e studioalbum "Future past" i höstas.

Duran Duran spelar på Skansen i Stockholm 28 maj.