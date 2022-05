Här är hetaste kandidaterna till Guldpalmen i Cannes

Fakta: Guldpalmen Guldpalmen anses vara ett av filmvärldens mest prestigefulla priser. I år tävlar tre svenskar om priset, Ruben Östlund med filmen “Triangle of sadness”, Tarik Saleh med “Boy from heaven” och Ali Abbasi med filmen “Holy spider”. 2017 tilldelades Ruben Östlund Guldpalmen med filmen “The square”. Det var första gången på 25 år som en svensk produktion vann priset.

”Decision to Leave” är Park Chan-Wooks Hitchcock-doftande blandning av thriller och romantiskt drama, och filmen ligger rättvist i topp när det gäller förhandsspekulationer inför Guldpalmen. Bland de mest favorittippade har den sällskap av japanske mästerregissören Hirokazu Kore-Edas adoptionsdrama ”Broker” och den belgiska tonårstragedin ”Close”.

Park Chan-Wook har tidigare gjort de i Cannes hyllade ”Oldboy” och ”The handmaiden”, den förstnämnda full med explicit våld, den sistnämnda med explicit sex. Inget av detta finns i ”Decision to leave”, som handlar om hur en gift polisman attraheras av änkan efter ett möjligt mordoffer. Det är en film som berättas på ett ofta fascinerande komplicerat sätt, och som kan ge denna eminente regissör hans första Guldpalm.

Svenska kandidater

De svenska filmerna "Triangle of sadness" och "Boy from heaven", samt den danska "Holy spider" finns också med i spekulationerna. Men mer troligt är kanske att de filmerna skulle kunna ta hem något annat pris, som skådespelarpriset till Tawfeek Barhom från ”Boy from heaven”.

Japanen Hirokazu Kore-Eda fick den åtråvärda Guldpalmen för några år sedan för ”Shoplifters”. Hans film ”Broker” utspelas i Sydkorea och är en känsloladdad berättelse om några personer som försöker försörja sig på illegala adoptioner inom landet. Dramatiskt? Ja, men också humoristiskt och Kore-Edas humanism förnekar sig aldrig. Även hos människor som begår brott finns det ett bultande hjärta.

De senaste dagarna har den belgiska ”Close” i regi av Lukas Dhont blivit hajpad. Men det har nu tonats ner, då det visade sig att dramat om två tonårspojkars vänskap efter en tredjedel av filmen vänder och blir någonting helt annat. Men ”Close” ska inte räknas bort när det gäller eventuella vinnare.

Noomi Rapace i juryn

Högt på kritikerlistorna har också James Grays "Armageddon time" legat sedan visningen för en vecka sedan. Det är en nostalgisk barndomsskildring gjord med stor omsorg och den skulle mycket väl kunna vinna ett pris, liksom Christian Munghius ”R.M.N.”. Däremot borde man kunna räkna bort David Cronenbergs ”Crimes of the future”, liksom de franska ”Frère et soeur” och ”Les amandiers”. Det har funnits filmer i sidosektionerna, som Mia Hansen-Löwes ”Un beau matin”, som skulle ha passat bättre i tävlingssektionen än många av de utvalda.

Hur går det då för ”Triangle of sadness”, ”Boy from heaven” och ”Holy spider”? Som vanligt på Cannes filmfestival är det oförutsägbart vilka pristagarna blir. Juryn, med Noomi Rapace som en av medlemmarna, bestämmer, och möjligheten finns att inte en enda av de filmer som nämns i den här artikeln finns med på prislistan. Troligt? Nej, men möjligt.

På lördag vet vi.