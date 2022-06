Scorpions ändrar text i "Wind of change"

Enligt Die Zeit har sångaren Klaus Meine ändrat texten från "I follow the Moskva, down to Gorky Park, listening to the wind of change" till "Now listen to my heart, it says Ukrainia, waiting for the wind to change".

— Jag kände att det här inte är rätt tid att romantisera Ryssland och jag ville ta ställning för Ukraina, som vi stöttar i den här väldigt svåra situationen, säger han i en intervju med ukrainska nyhetssajten TSN.

Låten "Wind of change" förknippas med Sovjetunionens fall 1990 och skrevs av Klaus Meine efter en konsert i Moskva, där han rördes av att tusentals ryska fans sjöng med till ett tysk bands låttexter.

"Wind of change" har röstats fram till århundradets låt av tyska tv-kanalen ZDF:s tittare.