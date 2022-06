Per Gessle väcker nytt liv i Roxette

Fakta: Roxette Originalmedlemmar: Marie Fredriksson (1958–2019) och Per Gessle. Stora framgångar: Roxette sålde över 80 miljoner album och hade bland annat fyra amerikanska Billboard-ettor. Filmmusik: "It must have been love" fick stor plats i "Pretty woman" (1990). PG Roxette: Per Gessle tillsammans med Roxettes klassiska liveband – Jonas Isacsson, Clarence Öfwerman, Magnus Börjeson, Christoffer Lundquist, Helena Josefsson och Dea Norberg.

Egentligen kokar det ner till två frågor, säger Per Gessle genom zoomfönstret. Det går att vända och vrida på hur och när eller på vilket sätt och om intresset finns därute.

— Men om du backar bandet till ruta ett är frågan: ska jag sluta med Roxette eller ska jag fortsätta?

För sin egen del har han landat i ett beslut som känns rätt. Med Marie Fredrikssons välsignelse fortsätter Per Gessle att spela Roxettes låtar och släpper dessutom nytt material.

Första singeln "The loneliest girl in the world" släpps på fredagen tillsammans med en ny video. Låten är det första smakprovet från det kommande albumet "Pop-up dynamo!", som följer i september.

Stor utmaning

Tanken var att skriva poppiga upptempolåtar, med 1980–90-talskänsla, vilket visade sig bli en stor utmaning.

— Det är jättesvårt att skriva tre ackords-låtar vid min ålder. När man har jobbat flera decennier med musik så blir man för sofistikerad i skrivandet. Man kan alla tricksen och har hittat sin stil, säger Per Gessle och fortsätter:

— Men när refrängen till "The loneliest girl in the world" föddes kände jag "shit, det här är en bra refräng". Jag blev så lycklig när jag skrev den.

Per Gessle betonar att beslutet att starta Roxette igen inte var något som "kom till i går".

— Jag har försökt göra det på ett sätt som känns relevant. Det är därför det har känts viktigt att inte hyra in Belinda Carlisle eller Annie Lennox eller någon för att ersätta Marie. Det ska vara annorlunda men ändå samma och det är ett pusslande att få till.

"30 år av mitt liv"

TT: Men varför inte bara fortsätta under "Per Gessle"-flagg?

— För i förlängningen vill jag turnera och spela mina gamla Roxette-låtar. Om jag turnerar som Per Gessle, då spelar jag mina Per Gessle-låtar, säger Per Gessle och fortsätter:

— Det är ändå nästan 30 år av mitt liv som jag har gett till Roxette och låtarna är mina små bebisar. Det här är ett Roxette-projekt men för att markera att det inte är det gamla Roxette så har jag lagt till PG.

Och suget för mer Roxette verkar finnas. Per Gessle påpekar att Roxette fortfarande betyder mycket för massor av människor, vilket syns inte minst på strömningsstatistiken.

— Det vore dumt att vända ryggen mot det. I min bransch så måste man aktivera musik hela tiden. Du måste ha folk som jobbar mot Netflix och Hollywood. Titta på Kate Bush som fick en Amerika-etta nu med sin låt efter "Stranger things". Du måste vara aktiv och den som kan vara mest aktiv när det gäller Roxette det är ju jag.

"Världens största band"

TT: Men varför känns det så viktigt?

— Det är hela mitt liv. Det började med Gyllene Tider och sedan Roxette. Och Roxette var ett av världens största band under ett par år. Allting som jag gör i dag är baserat på Roxettes framgång. Att inte fortsätta skulle kännas som att ge upp och det skulle vara ett sådant nederlag för mig personligen att inte kunna fullfölja min resa.

Förhoppningsvis blir det en turné också.

— Vi tittar på att få ihop en Europaturné men det är knepigt att hitta lokaler, jag hoppas veta mer om det snart.