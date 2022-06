Jennifer Lopez får hederspris på MTV-gala

Bland pristagarna finns skådespelaren och sångerskan Jennifer Lopez, som tilldelas hederspriset "Generation Award". Jennifer Lopez prisas bland annat för sin långa karriär inom film, tv och musik. Hon är också den enda artist som toppat såväl film- som musiklistor samtidigt.

Jennifer Lopez är även nominerad i kategorin bästa sång för “On My Way" från filmen "Marry Me".

Hennes senaste projekt, dokumentären Halftime, visas på Netflix 14 juni.

Komikern Jack Black tilldelas hederspriset "Comic Genius".