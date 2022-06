Ytterligare nytillskott är Léon, Alex G, Katy Kirby, Nicole Sabouné och Boy Pablo.

Way Out West äger rum den 11–13 augusti i Slottsskogen i Göteborg. Sedan tidigare är det klart att artister som Nick Cave & The Bad Seeds, Jamie XX, Amason, First Aid Kit, Dave och Ane Brun ska spela.