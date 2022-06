Nio utställningar att se i sommar

Fakta: Fler aktuella utställningar "The field of experiments", akvareller av den ryske konstnären Pavel Otdelnov, gjorda som en reaktion Rysslands krig i Ukraina. Kalmar konstmuseum. 25/05–28/08 2022. Rene Magritte, Nordiska akvarellmuseet. Skärhamn. Till 4 september. Vårsalongen 100 år, LiIjevalchs. Stockholm. Till 21 augusti. "Ljus över hav och land – Önningebykolonin på Åland" – Waldemarsudde. Stockholm. Till 26 mars 2023. "Vem är du egentligen", Jeppe Hein, Moderna museet. Stockholm. Till 28 augusti. "På resande fot", Läckö slott. Till 28 augusti. Peter Linde Busk och designkollektivet Numen/For Use, Wanås. Till 4/11.

Ukrainsk samtidskonst på "Rikstolvan", Järrestad

Galleriet Rikstolvan i Järrestad, Simrishamn, ställer ut fyra samtidskonstnärer från Ukraina: Kinder Album, Zhanna Kadyrova, Vlada Ralko och Nikita Kadan.

Just Kinder Album från Lviv har varit på Österlen under ett månadslångt residens och Rikstolvan visar teckningar och skulpturer gjorda under denna tid. Sommaren ägnas åt ukrainsk kultur i bred bemärkelse: ukrainska filmer ska visas och galleriet anordnar också en kväll med ukrainsk litteratur samt konserter med ukrainsk musik. 2/7– 21/8

"Rainbow" av österrikiska arkitektbyrån querkraft år årets konstverk på Kivik Art Center i Skåne. Pressbild.

querkraft på Kikiv Art Center

En blandning mellan ingenjörskonst och drömmar – så beskriver Kivik Art Center årets nyhet i skulpturparken. Den 15 meter långa bågen i lättmetall är gjord av den österrikiska arkitektbyrån querkraft som i sin tur beskriver sina konstverk som "poetisk pragmatism". Tanken är att regnbågen ska klara både klättersugna människor och Hanöbuktens hårda vintervindar. I juni görs en performance av Willi Dorner med människor som förhåller sig till "Rainbow" vilket förevigas av fotografen Lisa Rastl, vars bilder ingår i sommarens utställning. 26/6–4/9

Mila Teshaieva visar sin fotodagbok från Kiev på Alma Löv Museum. Pressbild.

"Dreams and illusions" samt "Fotodagbok från Kiev" på Alma Löv Museum, Sunne

Meta Isaeus- Berlin, Annie Jonasson och Peter Johansson finns bland det tiotal konstnärer som undersöker relationen mellan människans inre föreställningsvärld och den fysiska verkligheten på värmländska Alma Löv Museum. Här visas även den ukrainska fotografen Mila Teshaievas fotodagbok från Kiev där hon varit sedan kriget i Ukraina bröt ut. Teshaieva ställer samtidigt ut bilder som hon tog på värmländska ungdomar under ett residens 2021. 18/6–28/8

"Coronasamlingen" på Havremagasinet, Boden.

2021 fick Statens konstråd 25 miljoner kronor av regeringen för att stötta det svenska konstlivet genom att köpa in konst. Nu visar Havremagasinet ett urval av samlingen, med ungefär 70 verk av 52 konstnärer — ett tvärsnitt av dagens svenska konst. Här finns olika stilar, åldrar och inriktningar, bland annat Jose Luis Martinats textila verk, Helmtrud Nyströms drömska landskap och Olivi Plenders träfigurer och teckningar från Medborgarskolan vid Fogelstad. 4/6–11/9.

"Sun tunnels" av Nancy Holt som visas stort på Bildmuseet i Umeå.

"Inside outside" – Nancy Holt på Bildmuseet i Umeå

Nancy Holts lekfulla skulptur ”Ventilation system” löper över flera våningsplan på Bildmuseet i Umeå, både inomhus och utomhus. Den är återskapad i utställningen ”Inside outside” – den mest omfattande europeiska presentationen av Holt hittills. Hon var en pionjär inom platsspecifik installation och rörlig bild och undersökte hur vi kan förstå vår plats i världen. Här visas film, video, fotografi, poesi, ljudverk, skulptur, rumsinstallationer och ritningar. 17/6–12/2 2023.

Mira Bergh och Josefin Zachrisson ställer ut en konstgjord trädgård på ArkDes. Pressbild.

"Utomshusverket" på ArkDes i Stockholm

Mira Bergh och Josefin Zachrisson, båda medlemmar i konst- och designkollektivet Swedish Girls, ställer ut sin konstgjorda trädgård utanför ArkDes på Skeppsholmen i Stockholm. Den som missat utställningen om Sigurd Leverenz, "Dödens och livets arkitekt", inne på museet, har chansen att se även den i sommar. Till 11/9 respektive 28/10.

"Kom in sa hon – mitt rum är en storms öga" av Nina Bondeson på Göteborgs konsthall.

Nina Bondesson gör ofta konst om kvinnliga erfarenheter genom historien, och lyfter den lilla människans perspektiv. Nu visas den hittills största presentationen av hennes konst på Göteborgs konsthall. Det absurda och lekfulla varvas i verk som ofta har politisk udd och mörk humor. Måleri, grafik och broderi visas. Till 4/9.

William Scott och Sandra Mujinga på Malmö Konsthall.

Den amerikanske konstnären William Scotts verk handlar om frågor som medborgarskap, gemenskap och demokrati. Scott har de senaste 30 åren arbetat på Creative Growth Art Center i Oakland, USA, och med personer med olika funktionsnedsättningar som gör konst. Hans färgstarka målningar innehåller ofta visioner om en bättre värld och en tro på människan. Konsthallen visar även verk av kongolesisk-norska Sandra Mujinga, just nu aktuell även på Venedigbiennalen. Till den science fiction-inspirerade installationen i Malmö har hon gjort en avatar. 11/6– 4/9

Artipelag firar tioårsjubileum med en stor satsning på den tyske konstnären Anselm Kiefer.

"Essence-Eksistence" av Anselm Kiefer på Artipelag, Stockholm.

Anselm Kiefer är en av Tysklands mest namnkunniga konstnärer men hittills har han aldrig visats stort i Sverige. Konsthallen Artipelag ställer nu ut hans enorma målningar – tunga av hö, bly, grus, aska och växter. En rad skulpturer visas också, bland annat en åtta ton tung illustration av ett bibliotek. Det är Tysklands historia som är Kiefers främsta ämne, och han tar sig an komplicerade frågor om landets identitet efter världskrigen. 4/6–8/1 2023.