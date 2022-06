"Sommarlov" fokuserar hårt på krypen

Fakta: "Sommarlov" "Sommarlov" har premiär på SVT Barn den 13 juni och sänds varje dag fram till den 19 augusti. Programmet spelas in måndag–fredag i Beijers park i Malmö. Årets programledare är Malin Olsson, Alexander Hermansson, Ida On och Dante Zia. Även Angelika Prick och Sommarskuggan medverkar. Artister som medverkar är bland andra Liamoo, Cazzi Opeia, Medina, Theoz, Tusse och Klara Hammarström. Temat för årets säsong av "Sommarlov" är "Backa småkrypen".

Den 13 juni drar traditionsenligt SVT:s "Sommarlov" i gång. Årets ledord för programmet, som därefter sänds varje dag till och med den 19 augusti, är "Backa småkrypen" – och att sätta fokus på just insekter är mer aktuellt än någonsin, enligt programledaren Ida On.

— När man först hör talas om temat kanske det kan kännas lite oväntat, men egentligen är det självklart. Insekter är den kategori i ekosystemet som utrotas i snabbast takt, och ändå pratar vi alldeles för lite om dem. Då känns det fantastiskt att kunna använda en plattform som "Sommarlov" för att belysa frågan, säger hon.

För att sätta fokus på ämnet kommer man under programmets gång att bland annat starta en småkrypsklubb – och tittarna kan också skicka in bilder och filmer på diverse djur via duo-appen. Och enligt Ida On är en förhoppning att barnen via programmet ska uppmuntras att själva ge sig ut och upptäcka vad som finns i naturen.

— Många är rädda för insekter, och det kan man ju vara, men ibland kanske man är rädd i onödan. Exempelvis kan man missta en ofarlig blomfluga för en geting, så att lära sig att känna igen insekter är bra om man vill kunna känna sig lugnare och slippa få panik, säger hon.

Publiken tillbaka

På grund av coronapandemin har de senaste två säsongerna av "Sommarlov" spelats in utan åskådare – men i år är publiken återigen välkommen till Beijers park i Malmö. Men enligt Ida On, som i sommar gör sin tredje säsong som programledare, har tittarna trots allt bidragit med mycket – även när de inte har kunnat vara på plats.

— Det känns så klart fantastiskt att få spela in programmet inför en publik, men det har också varit två jättefina år där vi har kunnat jobba interaktivt med tittarna. De har exempelvis skickat in bilder och filmer – och vi har också fått kopiösa mängder brev varje dag, säger hon.

Sommarskuggan är en av programmet "Sommarlovs" mest populära figurer. Här tillsammans med programledarna Malin Johansson och Ida On.

Ett av de mest populära inslagen i "Sommarlov" är jakten på Sommarskuggan. Figuren, som första gången dök upp i programmet 2016, blev snabbt en tittarfavorit – och när SVT i höstas sökte en ny Sommarskugga svarade nästan 100 personer på annonsen.

Vem som döljer sig bakom dräkten är dock en välbevarad – och välbevakad – hemlighet – även för programledarna, enligt Ida On.

— Alla som arbetar runt oss är otroligt noga med att inte lämna några ledtrådar och den dag vi gör skuggavslöjandet har vi till och med två separata manus: ett för dem som får veta vem Skuggan är – och ett annat för oss som inte får veta. Så det är hemligt in i det absolut sista, säger hon.

"Stor del av vår kultur"

SVT:s tradition med ett tv-program för sommarlovslediga barn inleddes redan 1978, och flera generationer har numera ett förhållande till programmet. Ida On, som kommer från en stor familj, har också en personlig relation till just "Sommarlov".

— Det är en väldigt stor del av vår kultur, och något vi alltid tittat på hemma. Jag har sex syskon på ett spann mellan 7-29 år, så "Sommarlov" har rullat nonstop i nästan 20 år. För mig känns det jättestort att få vara med i programmet, säger hon.