Ny serie omtolkar "Billy the kid"

Fakta: Michael Hirst Ålder: 69 Bor: England Familj: två barn Yrke: författare, producent. Tidigare filmer/TV-serier: "Elizabeth", "The Tudors", "Elizabeth: the golden age", "Camelot", "Vikings", "Vikings: Valhalla". Aktuell: "Billy the Kid". Premiär 12 juni på Viaplay.

Billy the Kid har porträtterats i en rad filmer under åren. Paul Newman spelade honom till exempel i ”Billy the Kid”, Emilio Estevez i ”Young guns”, Kris Kristofferson i ”Pat Garrett och Billy the Kid” och Tim Blake Nelson i ”Old Henry”.

Michael Hirst konstaterar att han oftast har skildrats som en psykopatisk mördare. Och han sägs ha blivit dödad när han bara var 21 år gammal.

— Jag ville utforska sanningen i allt detta. Jag älskar att göra research, jag läste allt som fanns. Hans familj kom som immigranter från Irland till ett fattigt liv i New York. De lockades att resa västerut, men livet blev inte bättre där, säger Hirst till TT i ett Zoom-samtal.

Drevs in i brott

Billys mamma var katolik och en troende kvinna. Billy älskade henne och fick sin moraliska kompass från henne, enligt Hirst som är övertygad om att han var socialt medveten och känslig för hur kvinnor behandlades.

— Han identifierade sig med dem som fördrivits, vilket blev märkbart när han kom till Mexiko. Han ville leva ett lagligt liv, men drevs in i brott, mycket genom vänskapen med Jesse Evans, en äldre kille, som Billy beundrade.

Serien spelas in i Calgary i Kanada. Hirst arbetar för närvarande med manuset till säsong två. Men vädret i Calgary gör att man inte kommer att kunna börja filma förrän 2023. Sammanlagt ska det bli tre säsonger på åtta avsnitt vardera av nya "Billy the Kid".

— Det ger oss lagom med tid att berätta vår historia, säger han och lägger till:

— Jag kan ödmjukt säga att jag tror att det här kommer närmast sanningen, jag går tillbaka till hans barndom.

Kostymdramer

Hirst är mannen bakom en rad filmer och tv-serier som kan betecknas som kostymdramer, bland annat ”Elizabeth”. Han säger att vurmen för kostymdramat beror på att han älskar att läsa och göra research, och se hur karaktärerna framträder ur materialet. Han är inte speciellt attraherad av nutida ämnen.

Hans mest framgångsrika serie hittills är ”Vikings”, som nu fått en uppföljare i ”Vikings: Valhalla” med svenska Frida Gustavsson i en av huvudrollerna. Säsong två kommer under hösten samtidigt som man filmar den tredje och avslutande säsongen.

— Jag har några saker som jag jobbar med, men jag vill inte tala om dem än. I det här jobbet händer det ofta att sådant man trodde var klart försvinner väldigt fort.