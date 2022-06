Chance the Rapper till Way Out West

Chance the Rapper har kallats pionjär och normbrytare och är känd för sin stora kärlek till gospel och för sitt komplexa textförfattande. Han har på kort tid blivit en av vår tids mesta tongivande hiphop-artister – utan hjälp av stora kommersiella skivbolag.

Way Out West äger rum på olika platser i Göteborg den 11–13 augusti. Chance the Rapper spelar den 12 augusti. Burna Boy, Nick Cave & The Bad Seeds, First Aid Kit, Yung Lean och flera andra artister är sedan tidigare klara för festivalen.