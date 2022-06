Nya "Spider-Man" testar gränserna för animation

De första klippen från en av de mest emotsedda filmpremiärerna nästa år, "Spider-Man: Across the Spider-Verse", fick stående ovationer vid Annecy International Animation Film Festival i Frankrike. Liksom "Spider-Man: Into the Spider-Verse" från 2018 är uppföljaren en demonstration av teknisk uppfinningsrikedom.

Återigen är det New York-tonåringen Miles Morales som står i centrum för handlingen, men han är bara är en av flera olika spindelsuperhjältar som rör sig mellan parallella dimensioner. Olika visuella stilar används för vart och ett av de universum som superhjälten besöker.

Bland scenerna som smygvisades var ett spektakulärt slagsmål med en gam på New Yorks Guggenheim Museum, där en höggravid spindelkvinna kraschar in i scenen på en motorcykel.

— Det är väldigt ambitiöst, tanken är att utmana oss själva kreativt och testa gränserna för vad teknik kan göra, säger Joaquim Dos Santos, en av filmens tre regissörer, samtidigt som han lovar att handlingen ska vara begriplig för alla "från bebisar till morföräldrar".

"Underbart medium"

Teamet har ägnat särskild möda åt att skapa den nya skurken The Spot, vars röst görs av Jason Schwartzman. Hans kropp är en serie hål som ser ut som en formskiftande oavslutad teckning.

— Animation är ett underbart medium eftersom det finns saker du bara kan göra där, säger medregissören Justin Thompson.

Medan regissörerna njuter av att spränga verklighetens gränser obundna av fysik eller gravitation finns det en annan oundviklig begränsning – nämligen tiden.

— Det tar fem eller sex år att göra en film. Vi är ett stort team, men ingen kan föreställa sig hur lång tid det tar att göra bara några sekunders film, säger han.

För stora duken

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" släpps världen över i juni 2023 och en tredje uppföljare är planerad till året efter. Att det skulle vara en fullskalig biopremiär var skaparna helt överens om.

— Vi gör de här filmerna för den stora duken, det är där de kommer att visas så länge inte en utomjordisk invasion eller ett världskrig inträffar, säger den tredje regissören Kemp Powers, som 2020 fick se sin Pixar-film "Soul" gå direkt till en strömningstjänst på grund av pandemin.

"Spider-Man: Into the Spider-Verse" vann pris för bästa animerade film på Oscarsgalan 2019.