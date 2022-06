"Snabba cash 2" får premiär på Way Out West

Fakta: Film och tv-serier på Way Out West 2022 "Snabba cash" säsong 2 av Jesper Ganslandt. Sverige, 2022, tv-serie. Exklusiv förhandsvisning. "Spelskandalen" av Patrik Eklund, Jens Östergren. Sverige, 2022, tv-serie. Exklusiv förhandsvisning. "Freakscene" av Philipp Virus. US, 2022, dokumentär. "Maya Nilo (Laura)" av Lovisa Siren. Sverige, 2022, spelfilm. Exklusiv förhandsvisning. "Dreaming walls" av Maya Duverdier, Amélie van Elmbt. USA, 2022, dokumentär. "Rebellion" av Maia Kenworthy, Elena Sánchez Bellot. UK, 2022, dokumentär. "My name is Andrea" av Pratibha Parmar. USA, 2022, dokumentär. "Poly Styrene" av Celeste Bell, Paul Sng. UK, 2021, dokumentär. "Just animals" av Saila Kivelä, Vesa Kuosmanen. Finland, 2022, dokumentär. "Cow" av Andrea Arnold. UK, 2021, spelfilm. "The golden age" av Hans-Erik Therus. Sverige, 2021, dokumentär. "Historjá" av Thomas Jackson. Sverige, 2022, dokumentär. Hurula live på Cirkus, i samarbete med STACCS. Sverige, 2022, konsertfilm.

Way Out West har liksom många andra arrangörer haft paus under pandemin. Nu gör musikfestivalen comeback, och därmed även film och tv-seriesektionen som har varit ett av festivalens stående inslag sedan 2011.

Den här gången slår man upp portarna till biografer i Slottsskogen, Hagabion och andra lokaler runt om i Göteborg efter att programmet strömmats digitalt de senaste två åren.

Besökarna 2022 får möjlighet att se en exklusiv premiär av den andra säsongen av Netflix hyllade serie "Snabba cash". Handlingen kretsar åter igen kring Leya (Evin Ahmad) och utspelas ett år efter första säsongens slut.

Gängvåldet på gatan har blivit brutalare och krupit ned i åldrarna. Serien kommer till strömningstjänsten hösten 2022.

Filmprogrammet erbjuder också ett antal dokumentärer, exempelvis "Dreaming walls" om det legendariska Chelsea Hotel i New York.

Det blir även exklusiv premiär för SVT:s storsatsning "Spelskandalen". En dramaserie baserad på verkliga händelser och som utspelar sig under 1990-talet då flera bandy- och ishockeymatcher misstänktes ha blivit föremål för matchfixning.

Way Out West utlovar att fler titlar ska tillkomma under sommaren.

Festivalen pågår 11–13 augusti.