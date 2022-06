Thåström klar för Way Out West

Under våren har Thåström befunnit sig på turné med sitt tionde studioalbum "Dom som skiner".

Way Out West äger rum den 11–13 augusti, runt om i centrala Göteborg. Thåström spelar därmed den 13 augusti. Bland festivalens dragplåster återfinns även Tame Impala, Nick Cave & the Bad Seeds, First Aid Kit och Yung Lean.