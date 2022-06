"Euphoria"-skådespelaren till "Hunger games"

"Euphoria"-skådespelaren Hunter Schafer är klar en roll i filmen "The Hunger games: the ballad of songbirds and snakes". Hon kommer att spela rollfiguren Coriolanus kusin, som ger råd i allting från hans roll som mentor till hans moraliska kompass.

Filmuniversumet utspelas i en dystopisk värld, där medborgare i landet Panem lottas ut att slåss som direktsänd tv-underhållning. Den kommande filmen utspelas flera år innan den tidigare trilogin, innan Coriolanus Snow blir president i Panem. "The ballad of songbirds and snakes" regisseras av Francis Lawrence. Hunter Schafer skådespelardebuterade som rollfiguren Jules i HBO:s kritikerhyllade tv-serie "Euphoria".