De spelar huvudrollerna i Netflix "En dag"

Det blir Leo Woodall, som bland annat syns i den kommande säsongen av "White lotus", och Ambika Mod från "This is going to hurt", som spelar kärleksparet Emma och Dexter. Det skriver Deadline.

Tv-serien är baserad på den bästsäljande romanen "En dag" av författaren David Nicholls.

Handlingen kretsar kring en rad sammandrabbningar mellan paret, med start från deras examensdag på universitetet den 15 juli 1988.

Skådespelarduon har fler projekt på gång. Ambika Mod är precis klar med inspelningen av den andra säsongen av "I hate Suzie", medan Leo Woodall kommer att synas i Amazon-dramat "Citadel".