Cornelia Jakobs vill överraska Allsångspubliken

Fakta: "Allsång på Skansen" "Allsång på Skansen" har premiär den 28 juni och det sista programmet sänds den 16 augusti. Programmet leds för sjunde gången av Sanna Nielsen. Artister som medverkar i årets säsong: 28 juni: The Ark, Cornelia Jakobs, Jireel, Benson Boone, Jill Johnson 5 juli: Tomas Ledin, Åsa Jinder, Janice, Theoz 12 juli: Medina, Eric Bibb, Myra Granberg 19 juli: Sahara Hotnights, Casanovas, Tone Sekelius, Linnea Henriksson 26 juli: Hanna Ferm & Junie, Moonica Mac, Nanne Grönvall, Hasse Andersson, Thomas Stenström 2 augusti: Mikael Wiehe, Alba August, A36, Afro-Dite 9 augusti: Iris Bergcrantz, Marcus och Martinus, Albin Lee Meldau, Molly Sandén - Allsångskvällen är din 16 augusti: Tommy Körberg, Ella Tiritiello, Siw Malmkvist

Prognosen spår strålande sol och högsommarvärme. Melodifestivalvinnaren Cornelia Jakobs har vilat upp sig på Västkusten och är mer än redo att ställa sig på Sollidenscenen för första gången.

— Jag är otroligt taggad. När jag var liten och bodde hos mormor och morfar på somrarna tog vi ut tjockteven i uterummet och tittade på "Allsången" tillsammans, säger Cornelia Jakobs.

25 år senare sitter mormor och morfar i publiken och ser Cornelia Jakobs framföra "Hold me closer" och allsångsfavoriten "Sånt e livet".

— "Sånt e livet" var starten på min scenkarriär kan man säga. Det var den första låt jag sjöng på en scen, som sjuåring på min pappas konserter. Jag älskar den låten, man blir så glad av den.

Under tisdagens allsångspremiär samsas Cornelia Jakobs om scenen med veteraner som Jill Johnson och The Ark. Kvällen avslutas med en 15 minuter lång spelning med The Ark, som även sänds i SVT Play.

— Jag har lyssnat supermycket på The Ark i min ungdom. Jag var på väg att tatuera in en av deras lines, "It takes a fool to remain sane", vi får se om det är nu det händer, säger hon med ett skratt och avslöjar att publiken kommer att få höra mer än de två låtar hon tidigare aviserat.

TT: Involverar det fler av kvällens artister?

— Kanske det. Jag vet inte hur mycket jag kan avslöja men jag kan säga att det kommer att bli en rolig surprise.