The Ark intar "euforiskt" Sommarsverige

Fakta: Turnéplan 1/7 Skellefteå 2/7 Kiruna 4/7–5/7 Fårösund 7/7 Töreboda 8/7 Oskarshamn 9/7 Göteborg 14/7 Stockholm 15/7 Linköping 16/7 Borgholm 21/7 Docksta 22/7 Rättvik 23/7 Sundsvall 27/7 Halmstad 28/7 Helsingborg 29/7 Karlskrona 30/7 Östersund 3/8 Halmstad 4/8 Hamburgsund 5/8 Arvika 6/8 Furuvik 12/8 Stenungsund 13/8 Ystad 19/8 Umeå 20/8 Örebro 26/8 Borås 2/9 Malmö 3/9 Huskvarna

— Att riva av "Calleth you, cometh I" för ett euforiskt Sommarsverige spöar det mesta, säger Ola Salo och resten av bandet instämmer.

Pandemin har satt käppar i hjulen för alla artister de senaste åren, men för The Ark kom pausen extra olägligt. 2020 var det 20 år sedan bandets debutalbum "We are The Ark" släpptes – och tanken var då att detta skulle firas med en turné.

Gick i kras

När det gick i stöpet siktade man i stället på att genomföra turnén 2021, som markerade 30-årsjubileet av bandets grundande – men de planerna gick också i kras.

— Man fick sig en tankeställare, att det som jag har vigt mitt liv åt kan ryckas ifrån mig på en millisekund, sade trummisen Sylvester Schlegel i en intervju med TT.

Nu har The Ark äntligen dragit i gång turnén på riktigt. Ett hyllat framträdande i "Allsång på Skansen" i måndags blev en sorts genrep före den riktiga premiären i Motala den 29 juni som också den fick fin kritik.

"Leverera episk rockmusik"

Men ännu så länge är bandmedlemmarna knappast turnétrötta – det är ju 13 år sedan de sist var på sommarturné.

— Det är svårt att hitta dåliga grejor med att sommarturnera, konstaterar de.

— Förutom att äntligen få möta publiken och leverera episk rockmusik så ska det bli roligt att titta på film i bussen.

"Lokala delikatesser" står överst på bandets rider – den önskelista som de lokala arrangörerna förhoppningsvis gör verklighet av inför och efter konserterna. Men ibland händer det att verkligheten inte riktigt överensstämmer med drömmen, konstaterar de skämtsamt.

"Sjukt störigt"

— Det är ju sjukt störigt när man tror att det är en vanlig läsk i logen och så är det nån sån där zero-variant som smakar aspartam och gör så att hela gommen känns liksom sträv.

TT: Vad är ert sjukaste turnéminne?

— Det var rätt sjukt när det blev efterfest i en finsk frisersalong och det började klippas och fönas, för att sedan övergå i regelrätt slagsmål så att sprayflaskor och papiljotter yrde.

TT: Vilken ort i Sverige gillar ni bäst att spela på?

— Norrland är alltid speciellt, men så klart blir det extra magiskt när man börjar närma sig Småland … Men i år ska vi spela på Fårö för första gången, det kan bli något alldeles extra.