Måneskin: Dumpades på motorvägen under turnén

Fakta: Måneskin Måneskin består av Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi och Ethan Torchio. De fick sitt stora genombrott när de vann Eurovision Song Contest 2021 i Rotterdam med låten "Zitti e buoni" för Italiens räkning. Sedan dess har de släppt albumet "Teatro d'ira: Vol. I", och låtar som "Mammamia", "I wanna be your slave" och "Supermodel". De släppte nyligen singeln "If I can dream", som finns med i "Elvis"-filmen. Måneskin betyder månsken på danska, gruppen döpte sig till det eftersom Victoria De Angelis har rötter i det skandinaviska landet.

Trots att Eurovision Song Contest har en publik på hundratals miljoner, är det relativt ovanligt att vinnarens segertåg fortsätter när konfettin har landat och kamerorna stängts av. Men för italienska Måneskin blev förstaplatsen i Rotterdam 2021 bara början på någonting större.

Nu befinner sig gruppen i Sverige för festivalen Lollapalooza. Samtliga är klädda i skinnutstyrslar – de ser märkbart tagna ut av den varma sommardagen. Tiden efter genombrottet har inneburit ett aldrig sinande flöde av konsertförfrågningar, samarbeten och låtskriveri.

"BOOM"

— Jag trodde att vi bara skulle få några små gig i ett fåtal länder, säger frontmannen Damiano David, och Victoria De Angelis fyller i:

— Men sedan, BOOM!

Under de senaste åren har de haft flera stora hitlåtar, bland annat "Beggin", "I wanna be your slave" och "Mammamia" (kanske är det inte en slump att David jämför kvartettens genombrott med Abbas).

I våras kom låten "Supermodel", som blev till när gruppen besökte den svenske låtskrivarstjärnan Max Martin i Los Angeles.

— Det var coolt, det gav oss verkligen ett annat perspektiv. Det är alltid intressant att jobba med andra eftersom man mixar sina kreativa visioner, säger Victoria De Angelis.

"Inga droger"

Måneskin var den första rockgruppen att vinna Eurovision sedan finska Lordi, 2006. Nu samsas de italienska rockstjärnorna på topplistorna med artister som till största del håller på med pop och hiphop. Victoria De Angelis framhåller hur viktigt det är att det finns en variation av musikgenrer.

— Det gör musikindustrin mindre likriktad, att allting inte liknar varandra. Det är så mycket press nu för tiden, även på oss, att allting måste vara mainstream och radiovänligt. Men jag tror att det är viktigt för artister att ha mod att stå på för vad de verkligen gillar – först då kan saker förändras, säger hon.

Måneskin avslutade spelningen på Lollapalooza med att dra upp publiken på scenen.

TT: Lever ni upp till rockstjärnemyten under era turnéer? Sex, droger och rock 'n' roll?

— Inga droger! Men allting annat, säger Victoria De Angelis.

Måneskin uppmärksammades under Eurovision när flera tittare påpekade att det såg ut som att frontmannen Damiano David drog en lina kokain – mitt i green room. Gruppen förnekade knarkanklagelserna och Damiano David tog ett drogtest för att bevisa sin oskuld. Nu ser han på händelsen som en rolig grej.

— Jag tror att det var bra för oss, folk började snacka – det var gratis reklam. Vi fick också chansen att visa för alla att vi var mycket smartare än de som anklagade oss, det är alltid kul, säger han.

"Föraren blev arg"

TT: Vad är det sjukaste som har hänt er under en turné?

— För tio dagar sedan åkte vi mellan Bryssel och Amsterdam, och föraren blev arg på oss när vi ville stanna och äta. Så han släppte av oss på en bensinmack och lämnade oss där, precis vid motorvägen. Vi blev stående i fyra timmar innan någon hämtade oss! säger Victoria De Angelis.

Förutom att turnera jobbar nu Måneskin på de sista detaljerna på sitt kommande album.

— Det kommer att låta som oss. Vi har experimenterat lite med annorlunda gitarrljud och pedaler, men huvudgrejen är vi.