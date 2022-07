Grekisk konstsamlare donerar hundratals verk

Samtidigt som verken – skapade av 142 erkända konstnärer som Louise Bourgeois, Marina Abramovic, Sarah Lucas och Paul McCarthy – doneras sattes ett nätverk av kuratorer världen över upp. Några andra villkor knutna till donationerna finns inte.

Daskalopoulos började samla på modern konst för tre decennier sedan men har aldrig känt att han ägt dem.

— Jag har aldrig känt mig som en ägare av verken utan snarare känt det som att jag tar hand om andra människors kreativitet”, säger han till The Guardian.

110 av verken kommer att gå till Storbritanniens nationalmuseum Tate Modern i London, 100 kommer att delas mellan Guggenheim i New York och Museum of Contemporary Art Chicago och de resterande 140 verken kommer att förvaras och visas på National Museum of Contemporary Art, i Aten.