Taika Waititi gör asagudarna roliga

Namn: Taika Waititi.

Ålder. 46 år.

Familj: Flickvännen Rita Ora, två barn med ex-hustrun Chelsea Winstanley.

Bor: I Los Angeles.

Yrke: Manusförfattare, regissör.

Tidigare filmer/tv-serier: "Flight of the conchords", "What we do in the shadows", "The Mandalorian", "Thor: Ragnarök", "Jojo Rabbit".

Aktuell: Med "Thor: Love and Thunder" som just nu visas på bio.