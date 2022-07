Tv-recension: Nykter knarkdokumentär

Fakta: How to change your mind Genre: Dokumentärserie Premiär: 12 juli 2022 på HBO Max Regi: Alison Ellwood, Lucy Walker Antal avsnitt: 4 Betyg: + + + +

Debatten om Sveriges narkotikapolitik har varit på tapeten mer än vanligt 2022. Inte minst som en variabel i de eskalerande gängskjutningarna. SVT-journalisten Johan Wickléns "Vi ger oss aldrig" från i våras undersökte Sveriges fortsatt nolltoleranta inställning till cannabis, samtidigt som många länder i resten av världen har ändrat uppfattning till drogen.

Också Leonidas Aretakis bok "Extas i folkhemmet" tecknar Sveriges skiftande attityder till psykedeliska substanser. Den har hakat på en grönbetesglädje inför hallucinogena droger som tog fart på allvar efter Michael Pollans New Yorker-reportage "The trip treatment" (2017). Sedan följde reportageböckerna "How to change your mind" och "This is your mind on plants" som nu har samlats i dokumentärform med hög budget.

Pollan – som är professor i miljö- och vetenskapsjournalistik vid universitetet Berkley – upptäckte psykedeliska droger efter 65. Han argumenterar för att många av våra moderna åkommor som alkoholism, PTSD, depression och svåra cancersmärtor kan botas eller starkt underlättas av droger som LSD, MDMA, meskalin och psilocybin.

Men Pollan är inte naiv när det gäller riskerna. Han betonar exempelvis starkt hur schizofreni kan triggas vid oförsiktig konsumtion av LSD för dem som har anlag.

Dokumentärserien innehåller flera "aha"-ögonblick. Ett exempel är att Bill Wilson, som grundade Anonyma Alkoholister, använde LSD för att bli nykter. Enligt Pollans research härstammar AA:s andlighet alltså inte från kristendom, utan från en gudomlig syratripp. Samma avsnitt förklarar hur LSD gick från potentiell mirakeldrog inom psykiatrin på 50-talet till att stigmatiseras när hippieflummet fick unga att vapenvägra i Vietnamkriget, vilket gjorde att president Nixon också förklarade krig mot knarket.

Pollan vill undersöka varför vissa droger är lagliga och andra inte, och hur detta ofta har färgats av samhällets värderingar och fördomar, snarare än av vetenskap. Att "How to change your mind" distribueras på mainstream-tjänsten Netflix kanske kan leda till en fördjupning av ämnet även i Sverige.