Omtvistade Michael Jackson-sånger dras tillbaka

I ett gemensamt uttalande från Jacksons dödsbo och Sony Music, som 2010 förvärvade rättigheterna till outgivet material från sångaren, sägs att låtarna tas bort i ett försök att få slut på kontroversen en gång för alla, men att sången inte är fejkad.

"Ingenting ska läsas in i den här handlingen angående spårens äkthet", heter det.

Låtarna det gäller är "Breaking news", "Monster" och "Keep your head up". Albumets övriga sju spår är fortfarande tillgängliga.

Konflikten går tillbaka till 2014 när ett fan stämde Jacksons dödsbo och Sony för att det på albumets omslag står att det är Michael Jackson som sjunger på de tre låtarna, som ska vara inspelade två år innan Jackson dog i hjärtstopp 2009.

Släktingar till Michael Jackson, som hans mamma, syster La Toya och barnen Prince och Paris, har också tidigare ifrågasatt äktheten i sången på de tre spåren.

Sony Music Group har dock försäkrat att rösten är Jacksons och att bolaget har "fullständigt förtroende för resultaten av sin omfattande undersökning och redogörelserna från de som var i studion tillsammans med Michael".