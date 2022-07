Backstreet Boys släpper julskiva

På "A very Backstreet Christmas" finns bland annat tolkningar av "White Christmas", "Silent night" och "Have yourself a merry little Christmas", men även helt nya låtar som "Christmas in New York" och "Together".

"Vi har velat göra ett julalbum i närmare 30 år nu och är mer än peppade över att det äntligen händer", säger bandmedlemmen Howie Dorough i ett uttalande.

Skivan ges ut i oktober.