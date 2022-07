Max Martin-musikal till Broadway

Den poppiga musikalen, som bygger på William Shakespeares "Romeo & Juliet", uruppfördes i Londons West End 2019 och spelas för tillfället i Toronto i Kanada.

Musikalen är skriven av David West Read och handlar om vad som hade hänt om Juliet inte hade dött i den klassiska pjäsen. Historien ackompanjeras av flera populära låtar av Max Martin, bland andra ”...Baby one more time” med Britney Spears, ”Larger than life” med Backstreet Boys och och “Can’t Stop the Feeling!” med Justin Timberlake.

Musikalen får premiär på Broadway i november och produceras av Max Martin själv, bland andra.