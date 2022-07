Sommarens viktigaste tv-serier

"The rehearsal" (HBO Max)

Premiär: 15 juli.

Den har kallats för en "andlig uppföljare" till komikern Nathan Fielders klassiska doku-komedi-serie "Nathan for you". Konceptet i "The rehearsal" är att den latent "cringe"-komiske Fielder hjälper olika personer att förbereda sig för viktiga ögonblick, som ett svårt beslut eller ett jobbigt möte. Serien ska undersöka "hur långt en man kan gå för att reducera vardagslivets ovisshet".

Andrew Garfield som mordutredaren Jeb Pyre i "Under the banner of heaven". Pressbild.

"Under the banner of heaven" (Disney+)

Premiär: 27 juli.

En obehaglig true crime-serie baserad på boken med samma titel om en fundamentalistisk mormonfamilj som kopplas till ett groteskt mord på en ung kvinna och hennes nyfödda bebis. "Under the banner of heaven" har anklagats för att svartmåla mormoner men har med rätta hyllats av kritiker. Andrew Garfield spelar mordutredaren Jeb Pyre som konfronteras med sin egen religions mörka sidor. Serien är en djup nedstigning i den smuts som en yta av moralisk renhet kan dölja.

Fyra tidningsbud kastas av misstag framåt i tiden och måste hitta en väg tillbaka till sitt förflutna i "Paper girls". Pressbild.

"Paper girls" (Prime video)

Premiär: 29 juli.

Potentiellt nästa ungdomsmysterie/science fiction att börja kolla på efter senaste säsongen av "Stranger things". "Paper girls" bygger på en bästsäljande serieroman med samma namn. Det handlar om de fyra tidningsutdelande tolvåringarna Erin, Mac, Tiffany och KJ som skickas till framtiden och där blir jagade av militariserade tidsresenärer.

Tom Sturridge som Dream i "The sandman". Neil Gaimans klassiker har blivit tv-serie. Pressbild.

"The Sandman" (Netflix)

Premiär: 5 augusti.

Efter 30 år och många misslyckade försök har Neil Gaimans mest klassiska serieroman äntligen (?) blivit rörlig tv-serie. "The sandman" är en mörk mytologiserad fantasy om Dream, ett slags John Blund som reser mellan olika metafysiska världar efter det att drömkungen Morpheus rymt från fångenskap och rört om i den undermedvetna världen. Serien kan omöjligt leva upp till sin förlaga men det är nog bäst att titta ändå.

Kungaätten Targaryen styrde Westeros med galenskap och drakar före händelserna i "Game of thrones". Nu kommer prequel-serien "House of the dragon" som utspelar sig 200 år tidigare. Pressbild.

"House of the dragon" (HBO Max)

Premiär: 22 augusti.

Sommarens (årets?) mest efterlängtade serie är förstås denna "prequel" till "Game of thrones". Utspelas 200 år före händelserna i originalserien och handlar om de troligtvis grymma maktspel som färgade kungariket under draksläkten Targaryen. Romanförfattaren George RR Martin är inblandad i serien. Förhoppningsvis hela vägen till slutet den här gången.