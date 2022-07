Det här betyder partiledarnas kulturval

Ulf Kristersson, Moderaterna

Vad läser du i sommar (fysisk bok eller som ljudbok)?

"Just nu Bengt Ohlssons 'Min perfekta man' i pocket. Sen Martin Kraghs nya bok om Ryssland, 'Det fallna imperiet'. Föredrar fysiska böcker."

Vilken är din favoritbok alla kategorier? Varför?

"Omöjlig fråga, men få romaner har gjort så starkt intryck på mig som ung som Evelyn Waughs 'Brideshead revisited' och Garcia Marquez 'Kärlek i kolerans tid'. Den första blev också en lysande tv-serie, den andra en rätt dålig film."

Vilken låt lyssnar du helst på just nu?

"Alla låtar på Joakim Bergs solodebut 'Jag fortsätter glömma.'"

Vilken konsert ska du gå på i sommar/önskar du att du kunde gå på i sommar?

"Jag såg Abbas konsert 'Voyage' på plats i London nyligen. Vi ska på Tomas Andersson Wij och så har vi sedan två år biljetter till Winnerbäck som äntligen ska spela på Zinken, men som nu krockar med en god väns 50-årsfest. Svåra beslut…"

När var du senast på en konstutställning? Ska du besöka någon i sommar?

"Var i vintras och stannade på Vandalorum i Värnamo och såg Charlotte Gyllenhammars utställning 'Kastad'. Och ser nu fram emot Hans Gedda-utställningen på Fotografiska den 26 augusti."

Vilken tv-serie följer du just nu?

"Ser just nu 'Clark' på Netflix och 'Fiendeland' på SVT."

Vad är ditt livs största kulturupplevelse? Varför?

"Ännu en omöjlig fråga: Som ung kanske när jag såg 'Fanny och Alexander' på bio första gången. Som vuxen kanske Kents allra sista spelning."

Har pandemin förändrat din syn på kulturens villkor och kulturens betydelse för svenska folket? På vilket sätt?

"Kulturarbetare måste ha samma villkor och möjlighet till ekonomiskt stöd i kristider som andra drabbade branscher. När pandemin slog till blev det uppenbart att så inte var fallet. Därför är jag stolt över att vi i Moderaterna såg till att samla majoriteter i riksdagen kring våra förslag om krisstöd till kulturarbetare."

Vilken film var den senaste du såg på bio?

"'Top Gun: Maverick'. Har man sett den första måste man se den andra… Lysande underhållning."

Finns det någon dikt som du kan utantill? Åtminstone de första stroferna. Varför har du lärt dig just den?

"Tyvärr dålig på dikter, men visst har jag som alla andra reciterat Karin Boyes 'Ja visst gör det ont'. Någon förälskelse i gymnasiet ledde mig nog dit…"

.

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

Vad läser du i sommar (fysisk bok eller som ljudbok)?

"Jag tänkte bland annat läsa Annie Reuterskiölds 'När du dör ska jag vara nära'. Jag läser den fysiskt, jag föredrar att läsa böcker fysiskt mest för att det är det jag är mest van vid."

Vilken är din favoritbok alla kategorier? Varför?

"'Madame Bovary' är en favorit, inte minst den senaste översättningen."

Vilken låt lyssnar du helst på just nu?

"Albin Lee Meldau med låten 'Röda sten'."

Vilken konsert ska du gå på i sommar/önskar du att du kunde gå på i sommar?

"Jag hade väldigt gärna sett First Aid Kit i Göteborg i augusti. Fantastisk musik i en fantastisk stad. Tyvärr blir det inte mycket tid för sådant i valrörelsen."

När var du senast på en konstutställning? Ska du besöka någon i sommar?

"Det var Liljevalchs vårutställning. Under sommaren försöker jag att vara ute i skog och natur men om jag passerar en liten utställning eller ett galleri så kanske jag passar på."

Vilken tv-serie följer du just nu?

"Nya säsongen av 'Borgen'."

Vad är ditt livs största kulturupplevelse? Varför?

"Oj, vad svårt! Första gången jag såg Hundertwasserhaus i Wien? Prince 'Purple Rain tour'? Första gången jag såg 'Tolvskillingsoperan'? En utställning med italiensk 60-talskonst på Tate Modern? Thielska? Göteborgs Konsthall?"

Har pandemin förändrat din syn på kulturens villkor och kulturens betydelse för svenska folket? På vilket sätt?

"Pandemin slog hårt mot hela samhället och kulturen var en av de delar som drabbades hårdast. Kulturens återhämtning pågår fortfarande. Jag tror och hoppas att många människor påmindes om betydelsen av kultur och att mötas och uppleva saker tillsammans under den tiden."

Vilken film var den senaste du såg på bio?

"Det var tyvärr längesedan jag var på bio. Däremot kollar jag på film hemma ibland."

Finns det någon dikt som du kan utantill? Åtminstone de första stroferna. Varför har du lärt dig just den?

"Ja, 'Omkring tiggarn från Luossa' av Dan Andersson."

.

Märta Stenevi, Miljöpartiet

Vad läser du i sommar (fysisk bok eller som ljudbok)?

"Just nu är det 'Girl, woman, Other' ('Flicka, kvinna, annan') av Bernadine Evaristo. Det är ett helt unikt språk och en kompromisslös berättelse som skriver fram rasismen i Storbritannien men också livet som kvinna i stort."

Vilken är din favoritbok alla kategorier? Varför?

Vilken låt lyssnar du helst på just nu?

"Har just nu en nostalgitripp musikaliskt, så jag får nog säga 'Ode to boy' med Yazoo."

Vilken konsert ska du gå på i sommar/önskar du att du kunde gå på i sommar?

"Jag har span på en rad akter på Malmöfestivalen jag vill hinna gå på, som Östblocket, Frida Hyvönen och såklart Timbuktu och Damn!. Men vi får se om det kommer att klaffa med schemat."

När var du senast på en konstutställning? Ska du besöka någon i sommar?

"I påskas såg jag bland andra Björn Lövin på Moderna museet och Andy Warhol på Fotografiska. I sommar är planen att hinna se William Scott & Sandra Mujinga på Malmö konsthall."

Vilken tv-serie följer du just nu?

"Har precis sett klart 'Stranger things' fyra, så nu vet jag inte riktigt vad jag ska ta mig till!"

Vad är ditt livs största kulturupplevelse? Varför?

"Det kan jag faktiskt inte svara på. Jag har knockats av dansföreställningar som 'Eskapist' på Kungliga Operan, av album som 'Xplodera mig 2000' av Thåström, filmer som 'Don’t look up' och min pappas framförande av Bachs 'Matteuspassionen' – allt har sin plats i mina minnen. Pretentiöst kanske, men kultur skapas också i stunden."

Har pandemin förändrat din syn på kulturens villkor och kulturens betydelse för svenska folket? På vilket sätt?

"Ja, det blev så uppenbart hur sköra villkoren för våra kulturarbetare är, och hur oerhört viktig kulturen är för oss alla. Vad vi än föredrar så behöver vi gemenskapen och igenkänningen i kulturen. Vi måste värna vårt fria kulturliv och göra det möjligt att arbeta med det."

Vilken film var den senaste du såg på bio?

"Tror det var 'Sing 2' med barnen. Men vi var rätt besvikna, ettan var bättre."

Finns det någon dikt som du kan utantill? Åtminstone de första stroferna. Varför har du lärt dig just den?

"Ingrid Sjöstrands 'Elda under din vrede' är nog den jag citerar oftast. Den sammanfattar på ett mycket drabbande sätt varför jag engagerade mig politiskt sent i livet.:

'Elda under din vrede/med maktens nyheter/Dämpa inte din smärta/över livet/som stjäls ifrån oss/Trösta inte din sorg/över världen/som våldtas/inför våra ögon/Elda under din vrede'"

.

Johan Pehrson, Liberalerna

Vad läser du i sommar (fysisk bok eller som ljudbok)?

"I sommar ska jag läsa 'Saknad – på spaning efter landet inom oss', av Katarina Barrling och Cecilia Garme. Även vi som gärna blickar mot framtiden behöver förstå vår historia. Jag läser den fysiska boken såklart."

Vilken är din favoritbok alla kategorier? Varför?

"'Blonde' – av Joyce Carol Oates. Starkt människoporträtt. Den starkaste lysande stjärnan kan vara lika sårbar och bräcklig som vem som helst."

Vilken låt lyssnar du helst på just nu?

"En gammal klassiker. 'Just can't get enough', av Depeche Mode. Sammanfattar läget. Sommar, sol, Sverige går med i Nato och besked om ny svensk kärnkraft."

Vilken konsert ska du gå på i sommar/önskar du att du kunde gå på i sommar?

"Redan varit på en konsert i sommar, Melissa Horn hemma i Humlehagen. Mycket känslor och fin musik. Hoppas hinna med mer. Gärna Lars Winnerbäck."

När var du senast på en konstutställning? Ska du besöka någon i sommar?

"'Open Art' 2022 i Örebro. Kan gå runt fler dagar och njuta. Förra året besökte jag Artipelag."

Vilken tv-serie följer du just nu?

"'Stranger things' säsong fyra. Extremt välgjord."

Vad är ditt livs största kulturupplevelse? Varför?

"Bruce Springsteen 'Born in the USA'-turnén i Paris när jag var ute och tågluffade."

Har pandemin förändrat din syn på kulturens villkor och kulturens betydelse för svenska folket? På vilket sätt?

"Det var ett hårt slag för nästan alla som var verksamma i kulturlivet. Kulturskaparna ska ha en eloge för att man tog sig igenom den tuffa tiden och det är ett bevis för dess styrka att vi fortfarande har ett levande kulturliv."

Vilken film var den senaste du såg på bio?

"'Mellan två världar', Juliette Binoche. Blev väl sannolikt omedvetet förälskad i 'Varats olidliga lätthet'."

Finns det någon dikt som du kan utantill? Åtminstone de första stroferna. Varför har du lärt dig just den?

"'Skäms inte för att du är människa, var stolt!/Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt./Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.'

Tomas Tranströmer"

.

Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet

Vad läser du i sommar (fysisk bok eller som ljudbok)?

"Jag ska försöka hinna läsa Knausgårds senaste."

Vilken är din favoritbok alla kategorier? Varför?

"Jag gillar 'Utvandrarna' av Vilhelm Moberg. Den är viktig för att vi ska förstå oss själva, vilka vi var och vilka vi är i dag."

Vilken låt lyssnar du helst på just nu?

"Beyoncés senaste – 'Break my soul'"

Vilken konsert ska du gå på i sommar/önskar du att du kunde gå på i sommar?

"Jag har inte planerat någon konsert, men det vore kul att se Lady Gaga på Friends i juli!"

När var du senast på en konstutställning? Ska du besöka någon i sommar?

"Jag var senast på min vän Elisabeth Biströms utställning av sina akvarellmålningar. Vi får se om det blir fler besök i sommar."

Vilken tv-serie följer du just nu?

"Jag tittar på 'Curb your enthusiasm' och 'Gift vid första ögonkastet'. Älskar Larry David och tycker 'Gift vid...' är väldigt kul."

Vad är ditt livs största kulturupplevelse? Varför?

"Det var väldigt häftigt och starkt att se Thåström på hemmaplan i Göteborg."

Har pandemin förändrat din syn på kulturens villkor och kulturens betydelse för svenska folket? På vilket sätt?

"Jag tror pandemin ledde till mer uppmärksamhet kring kulturens viktiga funktion och jag hoppas att fler kommer att bry sig om kulturens existens och förutsättningar i framtiden. Pandemin gjorde till exempel att vi fick större insikt om de osäkra arbetsförhållandena som råder inom kulturbranscher och de brister som finns för kulturarbetare i det sociala skyddsnätet."

Vilken film var den senaste du såg på bio?

"Det var skralt med biobesök under pandemin. Så den senaste tror jag var den japanska filmen 'Shoplifters'. En underfundig historia och en film jag hade hört mycket gott om."

Finns det någon dikt som du kan utantill? Åtminstone de första stroferna. Varför har du lärt dig just den?

"En dikt jag tycker om är Stig Sjödins 'Kolskjutaren'. Den ger känsla, smak och dofter till järnverksarbetet."

.

Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna

Vad läser du i sommar (fysisk bok eller som ljudbok)?

"Denna sommar läser jag bland annat Peter Johanssons debutroman 'Och sen så är jag död'. Den tar upp ämnen som tyvärr är aktuella i dagens Sverige, som gängkriminalitet, sexbrott och parallellsamhällen."

Vilken är din favoritbok alla kategorier? Varför?

"Per Anders Fogelströms stadsserie. Den ger en väldigt målande bild av Sveriges och framförallt Stockholms historia."

Vilken låt lyssnar du helst på just nu?

"Det blir mycket Taube i midsommartider. Nynnar dagligen på 'Sommarnatt': 'Vad vore livet, Rosmari, förutan sång och dans?'. Vackert."

Vilken konsert ska du gå på i sommar/önskar du att du kunde gå på i sommar?

"Jag har väntat sedan 2020 på att se Rammstein på Ullevi. Nu blir det äntligen av."

När var du senast på en konstutställning? Ska du besöka någon i sommar?

"Emilia Lindberg på Galleri Diva i Gamla stan är väl värd ett besök."

Vilken tv-serie följer du just nu?

"Just nu plågar jag mig fram till upplösningen av 'Ozark'."

Vad är ditt livs största kulturupplevelse? Varför?

"Sweden Rock Festival som jag försöker besöka varje år. Det är en härlig upplevelse av både musik och den gemenskap som uppstår när människor från hela världen samlas kring sitt intresse för musik."

Har pandemin förändrat din syn på kulturens villkor och kulturens betydelse för svenska folket? På vilket sätt?

"Inte förändrat, men kanske ytterligare förstärkt min inställning till hur viktigt det sociala samspelet är mellan människor. Pandemin var nog en utmaning för alla."

Vilken film var den senaste du såg på bio?

"Jag såg 'Sonic 2' tillsammans med sonen. På hans initiativ."

Finns det någon dikt som du kan utantill? Åtminstone de första stroferna. Varför har du lärt dig just den?

"'Blåsippan ute i backarna står, niger och säger att nu är det vår...'. 'Blåsippor' av Anna Maria Roos är en väldigt fin dikt som tonsattes av Alice Tegnér. För mig symboliserar den våren och att vi är på väg mot ljusare tider. När jag var liten kunde den läsas i skolan, så för mig finns det även en nostalgisk känsla med den."

.

Annie Lööf, Centerpartiet

Vad läser du i sommar (fysisk bok eller som ljudbok)?

"Sommarmånaderna är generellt den tid då jag försöker beta av böcker som legat på nattduksbordet ett tag. I år blir det mer jobb vilket nog leder till mindre läsning men Bernadine Evaristos prisade bok 'Flicka, kvinna, annan' som i höstas kom ut på svenska har jag haft liggandes ett tag. Den läser jag fysiskt."

Vilken är din favoritbok alla kategorier? Varför?

"2002 läste jag 'Flickan och skulden' av Katarina Wennstam. Den boken var en stor anledning till att jag senare valde att läsa till jurist. Så den boken har varit viktig för mig på ett väldigt personligt plan."

Vilken låt lyssnar du helst på just nu?

"Jag gillar Sveriges officiella EM-låt, Molly Sandéns 'Vi:et i vinsten'. Den gör mig taggad både för fotbolls-EM och för valrörelsen."

Vilken konsert ska du gå på i sommar/önskar du att du kunde gå på i sommar?

"Melissa Horn spelar på Gröna Lund i slutet på augusti, men det är mitt i valrörelsen så det blir svårt att gå tyvärr. Melissa Horn har jag lyssnat på i många år."

När var du senast på en konstutställning? Ska du besöka någon i sommar?

"Jag var nyligen på Västerbottens museum och tittade på designlegenden Stig Lindbergs verk. I sommar har jag ännu inte planerat att gå på någon utställning, men det händer säkert någon regnig sommardag."

Vilken tv-serie följer du just nu?

"Senaste veckorna har jag och min man kollat på den nya säsongen av den danska serien 'Borgen', men även andra säsongen av 'Tehran' tittar vi på. Vi båda är samhällsintresserade så det blir många serier om politik och kultur. Men oftast blir det någon Disneyfilm med barnen."

Vad är ditt livs största kulturupplevelse? Varför?

"Det har betytt väldigt mycket för mig att min mamma och pappa läste små godnattsagor för mig och mina systrar varje kväll. Där fann jag själv läsglädjen och utvecklade mitt språk. Det är något jag tagit i arv och nu gör för mina döttrar, jag vill öppna samma dörrar till litteraturen för dem som mina föräldrar gjorde för mig."

Har pandemin förändrat din syn på kulturens villkor och kulturens betydelse för svenska folket? På vilket sätt?

"Det har ökat medvetenheten om vad kulturen betyder i samhället. Många har saknat att gå på exempelvis museer eller konserter och uppleva kulturen på plats tillsammans med andra. Det har också blivit tydligt att kulturen även har stor betydelse i samhället på andra sätt, bland annat genom den koppling som finns till besöksnäringen. Sedan har det blivit tydligt under pandemin att skyddsnätet genom socialförsäkringarna har varit otillräckliga för kulturskapare som också ofta är egenföretagare."

Vilken film var den senaste du såg på bio?

"Det var ett tag sedan. Jag föredrar faktiskt att se filmer hemma i soffan. Men förra året var jag och stora dottern och såg 'Encanto' på bio. Den senaste filmen jag såg hemma var 'En kvinna bland män' om kvinnorättskämpen och domaren Ruth Bader Ginsburg."

Finns det någon dikt som du kan utantill? Åtminstone de första stroferna. Varför har du lärt dig just den?

"Den klassiska 'Ja visst gör det ont', av Karin Boye. Det är en vacker dikt om förändring. Jag fastnade för den som liten när vi fick läsa dikter i skolan."