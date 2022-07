"The Boss" har fått sitt första barnbarn, Lily Harper Springsteen, skriver New York Post. Detta meddelade hans sons fru via sociala medier.

Den 72- åriga Bruce Springsteen ger sig nästa år ut på världsturné tillsammans med bandet E Street Band. Den 24, 26 och 28 juni 2023 återvänder han till Ullevi i Göteborg. Rättat: Rätt datum för Ullevi är 24, 26 och 28 juni. I en tidigare version angavs fel månad.